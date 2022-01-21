Бездомная с собакой и котиком завоевала сердца улан-удэнцев









Видео набрало больше трёх тысячи лайков и массу комментариев. Однако, не все жители республики увидели в этом добрый замысел. Некоторые считают, что бездомная специально приютила животных в корыстных целях.



«Да это чтобы люди деньги кидали больше, так как всем жалко животных», «Жалкий мир становится, животных используют ради наживы, а что их ждёт дальше? Такая же уличная жизнь. И это обидно за наших братьев младших», «Это известный факт, что нищим с детьми или животными подают больше и чаще. За свою жизнь каждый отвечает сам».



Сторонников бездомной и её «друзей» оказалось больше. Они считают, что никаким «маркетинговым ходом» это не является.



«Такие люди больше понимают бездомных животных. А вот зажравшиеся проходят мимо, и людей, и животных. Сытый голодному не товарищ», «Судя по комментариям, прямо тест - кто что первым увидел. Кому бросился в глаза человек, кому ми-ми животные и др. А в целом человек не использует животных, у него просто это как семья, а не нажива. Возможно, кто не предаст. И точно лайки не собирает», «Самая искренняя поддержка друг друга».



Также у людей возник спор касаемо пола бездомного человека. Очевидцы пояснили, что по голосу – это девушка.



«Это девушка или юноша, судя по голосу. Голову не поднимает, под капюшоном лица не видно», «Это женщина. Если будете там, купите ей чаю и булочку, и её друзьям чего-то вкусного», «На прошлой неделе случайно её увидела. Думала, мужчина сидит. Купила готовой еды в «Спутнике» - плов, котлеты, голень, хлеб. Разогрела, отнесла. А голос оказался совсем молодой девушки или юноши. Голову не подняла, не видно в темноте под капюшоном. Попросила, чтобы она накормила щенка заодно».





В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео сидящей в центре города бездомной женщины с двумя домашними животными на руках. Такое милое зрелище не могло остаться незамеченным среди жителей столицы. Они зафиксировали на видео, как кот просящей милостыню женщины умывает щеночка.«Крепкая дружба и большое сердце», - отметил автор поста.