 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

В Иркутске полицейские за несколько минут доставили в больницу 1,5-годовалую девочку

В Иркутске полицейские за несколько минут доставили в больницу 1,5-годовалую девочку
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Малышка, вероятно, сломала кость

Полицейские в Иркутске доставили в больницу полуторагодовалую девочку, которая нуждалась в срочной медицинской помощи, сообщили в региональном ГУ МВД.

На Култукском тракте к находящемуся на маршруте патрулирования экипажу ППС в составе Сергея Костюченко и Виталия Самбарова подъехала машина. Из автомобиля вышел мужчина и сказал полицейским, что его маленькой дочке срочно требуется помощь. Она упала, есть подозрение на перелом. Однако оперативно добраться до больницы не получается из-за сложной дорожной обстановки – был вечерний час пик.

Старшие сержанты полиции пересадили девочку с мамой в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, они за несколько минут доставили ребёнка в больницу.
ГИБДД дети травмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии вступились за вахтовиков
Жители Бурятии вступились за вахтовиков
Общество, 21.01.2022
Самые работоспособные мужчины республики трудятся на «северах»
Бурятский вуз вошёл в топ-5 дальневосточного рейтинга
Бурятский вуз вошёл в топ-5 дальневосточного рейтинга
Общество, 21.01.2022
Опубликован локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа
Улан-удэнская поликлиника приостановила плановый приём
Улан-удэнская поликлиника приостановила плановый приём
Общество, 21.01.2022
С 24 января врачи не будут принимать пациентов
Обитателей Иркутской зоогалереи порадовали вкусняшками
Обитателей Иркутской зоогалереи порадовали вкусняшками
Общество, 21.01.2022
Новогодними подарками оказались сочными фруктами
В Бурятии налоговые органы станут принимать только по записи
В Бурятии налоговые органы станут принимать только по записи
Общество, 21.01.2022
Граждане, пришедшие на приём без предварительной записи, обслуживаться не будут.
В Улан-Удэ жители дома страдают из-за протекающей крыши
В Улан-Удэ жители дома страдают из-за протекающей крыши
Общество, 21.01.2022
Косметический ремонт стен и потолков в квартирах приходится делать каждые два дня
В Бурятии на выходных ожидаются снегопады
В Бурятии на выходных ожидаются снегопады
Общество, 21.01.2022
Синоптики прогнозируют ветер до 14 м/с
В Бурятии отремонтируют мост через реку Толбазиха
В Бурятии отремонтируют мост через реку Толбазиха
Общество, 21.01.2022
После капремонта длина моста увеличится
Улан-удэнские студенты покатаются на коньках, лыжах и сноубордах бесплатно
Улан-удэнские студенты покатаются на коньках, лыжах и сноубордах бесплатно
Общество, 21.01.2022
Подарок студентам сделают в честь Татьяниного дня
Бурятский лама назвал ритуалы в преддверии Сагаалгана
Бурятский лама назвал ритуалы в преддверии Сагаалгана
Общество, 21.01.2022
Накануне и в период Нового года по восточному календарю в республике пройдут хуралы против безденежья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^