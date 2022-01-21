В Иркутске полицейские за несколько минут доставили в больницу 1,5-годовалую девочку

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Малышка, вероятно, сломала кость



Полицейские в Иркутске доставили в больницу полуторагодовалую девочку, которая нуждалась в срочной медицинской помощи, сообщили в региональном ГУ МВД.



На Култукском тракте к находящемуся на маршруте патрулирования экипажу ППС в составе Сергея Костюченко и Виталия Самбарова подъехала машина. Из автомобиля вышел мужчина и сказал полицейским, что его маленькой дочке срочно требуется помощь. Она упала, есть подозрение на перелом. Однако оперативно добраться до больницы не получается из-за сложной дорожной обстановки – был вечерний час пик.



Старшие сержанты полиции пересадили девочку с мамой в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, они за несколько минут доставили ребёнка в больницу.

