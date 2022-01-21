В список вошли 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил расширенный состав команды российской делегации для участия в зимних Играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте ОКР.
В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей – на семь больше, чем на предыдущих зимних Играх в Пхенчхане.
- Соревнования пройдут в трех кластерах. Отбор на олимпийские игры завершился 16 января. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек – спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, ФМБА и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов – 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. В Играх примут участие 12 олимпийских чемпионов прошлых лет. Данные цифры неокончательные, - отметил директор по спорту ОКР Андрей Конокотин.
Как сообщал «Бакал-Daily», участница прошлой Олимпиады, бурятская лыжница Алиса Жамбалова в Пекин отобраться не смогла.
217 спортсменов из России отправятся на Олимпийские игры в Пекин
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