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217 спортсменов из России отправятся на Олимпийские игры в Пекин

217 спортсменов из России отправятся на Олимпийские игры в Пекин
Общество,  Фото:pexels.com
В список вошли 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил расширенный состав команды российской делегации для участия в зимних Играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте ОКР.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей – на семь больше, чем на предыдущих зимних Играх в Пхенчхане.

- Соревнования пройдут в трех кластерах. Отбор на олимпийские игры завершился 16 января. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек – спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, ФМБА и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов – 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. В Играх примут участие 12 олимпийских чемпионов прошлых лет. Данные цифры неокончательные, - отметил директор по спорту ОКР Андрей Конокотин.

Как сообщал «Бакал-Daily», участница прошлой Олимпиады, бурятская лыжница Алиса Жамбалова в Пекин отобраться не смогла
спорт Олимпийские игры

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