Байкальский рождественский фестиваль отправится на север Бурятии

27 и 28 января пройдут традиционные выездные концерты фестиваля
Байкальский рождественский фестиваль отправится с гастролями на север Бурятии. Для жителей посёлков Нижнеангарск, Кичера и Новый Уоян выступят участники телепроекта «Новая звезда» солистка Сэсэг Аюшеева и эстрадный певец Тимур Болотов.
На одной сцене с ними выступят солисты Бурятского театра оперы и балета, лауреаты всероссийского, международного конкурса артистов балета Тимур Дымчиков и Сасаки Мана.
Байкальский рождественский фестиваль состоится 27 января в центре досуга посёлка Нижнеангарск, 28 января – в Доме культуры «Романтик» посёлка Кичера и в культурно-досуговом центре «Туяна» посёлка Новый Уоян.
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