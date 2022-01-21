Байкальский рождественский фестиваль отправится на север Бурятии

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Байкальский рождественский фестиваль отправится с гастролями на север Бурятии. Для жителей посёлков Нижнеангарск, Кичера и Новый Уоян выступят участники телепроекта «Новая звезда» солистка Сэсэг Аюшеева и эстрадный певец Тимур Болотов.На одной сцене с ними выступят солисты Бурятского театра оперы и балета, лауреаты всероссийского, международного конкурса артистов балета Тимур Дымчиков и Сасаки Мана.Байкальский рождественский фестиваль состоится 27 января в центре досуга посёлка Нижнеангарск, 28 января – в Доме культуры «Романтик» посёлка Кичера и в культурно-досуговом центре «Туяна» посёлка Новый Уоян.