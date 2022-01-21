Жители Бурятии вступились за вахтовиков

Самые работоспособные мужчины республики трудятся на «северах»



Один из вахтовиков из Бурятии пожаловался в соцсети, что многие с презрением смотрят на тех, кто работает на вахте. Он же рассказал, что любит свою работу и доволен ей, так как вахтовый метод работы всегда предусматривает высокий уровень заработка.



Многие работоспособные мужчины Бурятии вынуждены покидать свои семьи для того, чтобы заработать на «северах» и обеспечить своих родных.



- Как-то осуждающе и с высокомерием, типа «Хи, на вахте что ли, работаешь!?» Как будто я дворником тружусь, хотя дворник очень полезная работа. И вообще мне плевать на ваше «фу, вахтёр!». Мне нравится моя работа, я обожаю её. Там я нужен людям. Там люди честнее и порядочнее. Дорогу полностью оплачивают, одежду бесплатно выдают, кормят вкусно и бесплатно. В месяц трачу только 600 рублей на баланс телефона. Зарплата больше 200 тысяч рублей месяц. Ну, правда, межвахтовый отдых не оплачивается. Мне хватает, даже комфортно хватает. Всем удачи! И будьте добрее! - написал мужчина в паблике «Аноним 03».



Подписчики поддержали его своими комментариями:



- Молодец, это просто у людей стереотипы неверные. Вахтовая работа тяжёлая, а большинство сейчас лентяи. Хотят много денег и ничего не делать. Не обращайте внимание, работа если приносит удовлетворение, то вы счастливый человек.



- Стыдно не работать, а вахта - очень даже ничего, и зарплата побольше, чем у большинства на «не фу работе».



- Мне кажется, что вы ошибаетесь, большинство, особенно мы, пенсионеры, понимаем, как вам тяжело здесь в Бурятии найти достойную зарплату. С удовольствием бы уехала, но, увы, возраст, тружусь поваром, хотя ой как не хочется. Хочется дома побыть, отдохнуть, возраст не шутка, но куда там 11 тысяч, не разбежаться, удачи вам!



- Жизнь сейчас такая, дома не платят, приходится ездить далеко от дома, думаете, нам легко? Не парьтесь, вахтовики, пусть завидуют, всём вахтовым респект, удачи и здоровья вам, кто сейчас не дома.



- Вахта - это такая же работа. И инженеры так работают, и управление, и простые рабочие. Наша семья жила так много лет. Тяжело семье, но главное уважение друг к другу.



Пост вахтовика лайкнули свыше полутора тысяч пользователей. Он собрал 97 комментариев, что показывает актуальность этого явления в жизни Бурятии.

