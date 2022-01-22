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В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану

В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь праздника будут проведены мастер-классы, выставка, презентация, вечер и викторина

В национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённые празднику Сагаалган.

В течение месяца в центре библиографии и краеведения будет представлена выставка «Буян далай Сагаалган» (6+). Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам и какой год наш ждёт – выставка даст ответы на эти вопросы. Для посетителей предлагаются различные издания по видовому аспекту. По истории праздника на выставке представлены работы первого бурятского учёного Доржи Банзарова, статья профессора Гомбожаба Цыбикова и других видных учёных республики.

С 24 по 30 января проводится онлайн-викторина «Сагаалха. Традиции и обычаи» (6+) как в электронном читальном зале, так и на сайте библиотеки.

3 февраля состоится мастер класс по игре «Шагай наадан» (0+) от учителя РБНЛ-И №1 Жаргалмы Бальжановой в литературно-музыкальной гостиной на 3-м этаже. 4 февраля пройдёт мастер класс от создателей игры «Бэлэн хэлэн» (6+) по изучению бурятского и английского языков. В литературно-музыкальную гостиную приглашаются команды от 4 человек.

10 февраля здесь же будет проведён литературно-музыкальный вечер, посвящённый 90-летию народного поэта Бурятии Николая Дамдинова (6+). 11 февраля состоится презентация сборников стихотворений поэта Ивана Хуриганова, посвящённые Байкалу и 75-летию ВОВ (6+). Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
библиотека Сагаалган Праздники Бурятия Улан-Удэ

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