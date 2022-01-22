Забайкалье присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь»

Соревнования проведут на спортивной базе «Берёзка» в Чите



Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь 2022» пройдёт 25 января в Чите.



- К участию допускаются команды по письменным заявкам руководителей образовательных организаций, факультетов ЗабГУ, молодёжных объединений (вузы и ссузы города Читы). Возраст участников фестиваля - от 16 лет и старше. В рамках фестиваля будут проходить физкультурно-спортивные мероприятия: хоккей на валенках, забайкальский кёрлинг и метание валенка, - рассказал начальник спортивного клуба «Забайкальский государственный университет» Александр Буторин.



Начало соревнований состоится 25 января в 15:00 на спортивной базе «Берёзка».



- Предварительные заявки на участие в фестивале с указанием количества участников и видов спорта направляются до 23 января на электронную почту: butorin_78@mail.ru с подтверждением об участии по телефону: 8-924-381-28-98, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Напомним, что центральной площадкой фестиваля станет «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве. В 19:30 пройдёт торжественная церемония открытия центрального старта «Спортивной студенческой ночи», в которой примут участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.



Возрастное ограничение 16+

