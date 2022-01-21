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Обитателей Иркутской зоогалереи порадовали вкусняшками

Обитателей Иркутской зоогалереи порадовали вкусняшками
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Новогодними подарками оказались сочными фруктами

Новогодние подарки всё ещё дарят. Праздничный обед случился у обитателей Иркутской зоогалереи.

Коробки с фруктами и овощами подарили посетители.

 

Лидерами по количеству персональных поздравлений стали шимпанзе Лея и детёныш мартышки Оскар.

- Всё ушло по назначению, кроме цитрусов. У Леи снова проявилась аллергия на них, так что Ося нынче директор по апельсинам, - сообщили представители Иркутской зоогалереи.

Сотрудники отметили, что животные очень рады вкусностям. Особую благодарность выразили за крупы, которых всегда нужно много.


дикие животные зоопарк

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