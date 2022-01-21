Обитателей Иркутской зоогалереи порадовали вкусняшками

Новогодними подарками оказались сочными фруктами
Новогодние подарки всё ещё дарят. Праздничный обед случился у обитателей Иркутской зоогалереи.
Коробки с фруктами и овощами подарили посетители.
Лидерами по количеству персональных поздравлений стали шимпанзе Лея и детёныш мартышки Оскар.
- Всё ушло по назначению, кроме цитрусов. У Леи снова проявилась аллергия на них, так что Ося нынче директор по апельсинам, - сообщили представители Иркутской зоогалереи.
Сотрудники отметили, что животные очень рады вкусностям. Особую благодарность выразили за крупы, которых всегда нужно много.
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Новогодними подарками оказались сочными фруктами
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