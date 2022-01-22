Ш. Энхийн-Од является сыном известного монгольского спортсмена
Шаравжамц «Майк» Энхийн-Од из Монголии включён в список 100 лучших баскетболистов колледжей США согласно баскетбольному журналу Slam. Он занимает 29-е место в категории SF или нападающего.
19-летний спортсмен ростом 207 см – сын известного баскетболиста, заслуженного спортсмена Монголии Цэрэнжанхарын Шаравжамца. 15 декабря он заявил, что решил играть за команду «Дейтон Флайерс» Дейтонского университета в дивизионе I мужского баскетбола национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Таким образом он может стать первым монгольским игроком, который сыграет в первой лиге NCAA.
- Список 100 лучших возглавил Дерек Ливели, студент Дьюкского университета, за ним следуют Амари Бейли, Кеонте Джордж, Дэрик Уайтхед и Кайл Филиповски, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монгол вошёл в число ста лучших баскетболистов колледжей США
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