Монгол вошёл в число ста лучших баскетболистов колледжей США

Ш. Энхийн-Од является сыном известного монгольского спортсмена



Шаравжамц «Майк» Энхийн-Од из Монголии включён в список 100 лучших баскетболистов колледжей США согласно баскетбольному журналу Slam. Он занимает 29-е место в категории SF или нападающего.



19-летний спортсмен ростом 207 см – сын известного баскетболиста, заслуженного спортсмена Монголии Цэрэнжанхарын Шаравжамца. 15 декабря он заявил, что решил играть за команду «Дейтон Флайерс» Дейтонского университета в дивизионе I мужского баскетбола национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Таким образом он может стать первым монгольским игроком, который сыграет в первой лиге NCAA.



- Список 100 лучших возглавил Дерек Ливели, студент Дьюкского университета, за ним следуют Амари Бейли, Кеонте Джордж, Дэрик Уайтхед и Кайл Филиповски, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

