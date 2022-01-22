В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников

Подходит к завершению всероссийский конкурс «Art round»



В Бурятии завершается III всероссийский конкурс молодых художников «Art round». Конкурс стартовал 1 декабря 2021 года.



В течение месяца рабочая группа принимала заявки. На этот раз желающих принять участие в конкурсе было в три раза больше, чем в прошлом году. Всего поступило около 1000 заявок на участие более 1200 произведений в четырёх номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура. География участников охватывает Москву, Санкт-Петербург, Кавказ, всю территорию Сибири, Приморье, Амурскую область, а также Украину, Белоруссию и Донецкую народную республику.



На сегодняшний день пройден отбор работ на интерактивную выставку. Именно из них определятся победители. Большее количество работ представлено в области живописи – 144 произведения, 85 – в области графики, 61 – декоративно-прикладное искусство, скульптуру в финале представят 11 работ.



До 1 февраля будут распределены призовые места, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского института культуры.

