 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников

В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников
Общество,  Фото:pixabay.com
Подходит к завершению всероссийский конкурс «Art round»

В Бурятии завершается III всероссийский конкурс молодых художников «Art round». Конкурс стартовал 1 декабря 2021 года.

В течение месяца рабочая группа принимала заявки. На этот раз желающих принять участие в конкурсе было в три раза больше, чем в прошлом году. Всего поступило около 1000 заявок на участие более 1200 произведений в четырёх номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура. География участников охватывает Москву, Санкт-Петербург, Кавказ, всю территорию Сибири, Приморье, Амурскую область, а также Украину, Белоруссию и Донецкую народную республику.

На сегодняшний день пройден отбор работ на интерактивную выставку. Именно из них определятся победители. Большее количество работ представлено в области живописи – 144 произведения, 85 – в области графики, 61 – декоративно-прикладное искусство, скульптуру в финале представят 11 работ.

До 1 февраля будут распределены призовые места, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского института культуры.
Улан-Удэ Бурятия конкурс ВСГИК художники скульптура декоративно-прикладное искусство живопись графика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников
В Улан-Удэ определят победителей среди молодых художников
Общество, 22.01.2022
Подходит к завершению всероссийский конкурс «Art round»
Перед Сагаалганом жителям Бурятии советуют меньше разговаривать
Перед Сагаалганом жителям Бурятии советуют меньше разговаривать
Общество, 22.01.2022
Лама из Бурятии рассказал, как правильно вести себя в день перед наступлением нового лунного года
В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
Общество, 22.01.2022
Состоялся конкурс рисунков и видеороликов
Танцор на пилоне и воздушный гимнаст Сергей Дармаев: «Прошу не путать со стриптизом»
Танцор на пилоне и воздушный гимнаст Сергей Дармаев: «Прошу не путать со стриптизом»
Общество, 22.01.2022
В Бурятии парень из района сделал воздушную гимнастику и акробатику на пилоне делом жизни
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы
Общество, 22.01.2022
Ход восстановительных работ проверил зампред правительства Бурятии
В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
Общество, 22.01.2022
Зданию действующей поликлиники уже около 100 лет
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Общество, 22.01.2022
Спортсмен выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
Общество, 22.01.2022
В честь праздника будут проведены мастер-классы, выставка, презентация, вечер и викторина
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 22.01.2022
В Улан-Удэ по-зимнему тепло 
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Общество, 21.01.2022
В Чите проходят соревнования, посвящённые памяти детского тренера
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Общество, 21.01.2022
Уроженка Якутска живёт в Иркутской области с 1987 года
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
Общество, 21.01.2022
Он разместится на обновлённом мемориале Победы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
Общество, 21.01.2022
Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Общество, 21.01.2022
Юбиляр – уроженка Читинской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^