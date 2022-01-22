В Улан-Удэ по-зимнему тепло
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу при облачности -21,-26.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -11,-13.
В Бурятии сегодня снежно
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В Улан-Удэ по-зимнему тепло
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