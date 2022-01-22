В Бурятии сегодня снежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ по-зимнему тепло



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу при облачности -21,-26.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -11,-13.

