Лауреатам выплатят премию в размере 30 тысяч рублей
В столице Бурятии объявлено о проведении ежегодного конкурса «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». Победителям будет присвоено звание лауреата премии и выплачено единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
Конкурс проводится с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи Улан-Удэ, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города по трём номинациям: за высокие достижения в области молодёжной политики; за высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности; за высокие достижения в профессиональной деятельности.
В конкурсе могут участвовать граждане от 16 до 35 лет включительно, проживающие в столице Бурятии не менее одного года, обучающиеся в образовательных учреждениях Улан-Удэ или работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях.
Заявки принимаются с 24 января по 29 апреля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ по адресу: ул. Павлова, 1, каб. №4. Электронная почта: udm@ulan-ude-eg.ru. Время приёма документов: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15 (перерыв – с 12:00 до 12:45).
Подробнее с условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте ОМСУ в разделе «Объявления», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 16+
Молодёжь Улан-Удэ приглашают к участию в конкурсе «Молодые таланты»
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