Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров



Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов одержал победу на гран-при ISSF по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят с 18 по 22 января в Осиеке в Хорватии.



Артём Черноусов с большим преимуществом выиграл в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Спортсмен принёс России вторую медаль на этих соревнованиях.



Как рассказала тренер спортсмена, заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Галина Корзун, на этом старте Артёму предстоит также участвовать в соревнованиях среди смешанных пар со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной и в командных соревнованиях среди мужчин, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



- В этом году Артём Черноусов уже принял участие в гран-при ISSF в Словении, где завоевал золотую и серебряную награды. Сейчас участвует в гран-при ISSF в Хорватии. Впереди у него очень серьёзный старт – чемпионат России и этап Кубка России в Ижевске. С 29 января по 7 февраля сильнейшие стрелки страны будут бороться за путёвку на чемпионат Европы, - поделилась планами Галина Корзун.

