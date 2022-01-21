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В Бурятии на выходных ожидаются снегопады

В Бурятии на выходных ожидаются снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики прогнозируют ветер до 14 м/с

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Из него следует, что в выходные в Бурятии будет снежно и морозно. Местами столбик термометра опустится до -39 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 22 января, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по Прибайкалью и южной половине при снеге -15,-20, днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу при облачности -21,-26.

В воскресенье, 23 января, также облачно, по южной половине снег, местами сильные снегопады, по северной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу до -33,-38, днём -8,-13, местами -15,-20, по крайнему северу -22,-27.

Новая неделя не удивит погодными изменениями. 24 января по-прежнему будет облачно, местами ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по северу до -39, днём -8,-13, местами -18,-23, по крайнему северу -23,-28.
прогноз погоды

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