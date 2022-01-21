После капремонта длина моста увеличится
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Толбазина, расположенного на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии. Выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.
Федеральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» проходит по территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Наряду с трассой Р-255, это единственная автомобильная дорога, которая связывает центр России с Сибирью и Дальним Востоком.
Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт моста на км 186+523 автомобильной дороги Р-258 в Кабанском районе Бурятии. Мост 1972 года постройки пересекает реку Толбазиха в четырёх километрах от посёлка Выдрино.
В том числе планируется выполнить капитальный ремонт автодорожных подходов к сооружению, протяженность которых составляет 58,2 м. Для исключения водной и ветровой эрозии укрепят откосы и обочины трассы. Кроме того, на участке установят необходимые дорожные знаки и выполнят дорожную разметку.
В части капремонта моста запроектированы демонтаж промежуточной опоры – надземной части переправы и сооружение нового однопролетного моста с уширением крайних опор. С учётом сейсмичности района решено установить сейсмостойкие опорные части и антисейсмические устройства - поперечные железобетонные упоры с резинометаллическими буферами. Для отвода воды с поверхности проезжей части в пределах мостового полотна обустроят дренажную систему. Вместо железобетонного парапетного ограждения проезжую часть обособят металлическим барьерным.
После капитального ремонта длина моста увеличится с 23,67 м
до 24,80 м.
В Бурятии отремонтируют мост через реку Толбазиха
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