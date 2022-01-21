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Бурятская филармония готовит проект в честь 100-летия Московской филармонии

Бурятская филармония готовит проект в честь 100-летия Московской филармонии
Общество,  Фото:pexels.com
Состоятся несколько особых концертов

29 января Московская государственная академическая филармония отпразднует 100-летие. Свою историю она по традиции отсчитывает с первого собственного концерта, который прошел в Большом зале консерватории — теперь, век спустя, в том же зале прозвучат те же самые произведения.

Бурятскую и Московскую филармонии связывает многолетнее сотрудничество и дружба. Благодаря поддержке Московской филармонии и программы «Всероссийские филармонические сезоны» в Улан-Удэ выступают такие звезды классической музыки, как Владимир Спиваков, Алексей Уткин, Александр Рудин, Павел Милюков, Александр Рамм, Филипп Копачевский, Татьяна Гринденко, Владимир Мартынов, Андрей Гугнин и многие другие.

При поддержке Московской филармонии в Улан-Удэ только за последние семь лет в Улан-Удэ сыграли более 50 оркестров, ансамблей и квартетов. Среди них такие знаменитые как оркестр «Виртуозы Москвы», Musica Viva, Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, Ансамбль Академия старинной музыки, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, квартет имени Бородина, квартет имени Давида Ойстраха, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и многие другие.

Бурятская филармония представляет проект, посвящённый 100 – летию Московской филармонии.

15 и 16 февраля в Улан-Удэ на сцене оперного театра состоится два концерта с участием Филармонического камерного оркестра Новосибирска.

15 февраля пройдёт концерт под названием «Восемь времён года». На нём зрителям представят знаменитое сочинение Антонио Вивальди «Времена года» и «Времена года в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора Астора Пьяццолы в транскрипции российского композитора Леонида Десятникова. Солировать будет Заслуженная артистка России Юлия Рубина. Художественное слово — Наталия Миллер. Партия клавесина — лауреат международных конкурсов Лев Терсков.

16 февраля камерный оркестр Новосибирска выступит вместе с рок-группой из Улан-Удэ «Сезон Doждей». Группа исполнит свои песни в аранжировках, написанных специально для оркестра. Дирижёр Илья Дербилов. Эту программу музыканты играли в прошлом году на сцене Новосибирской филармонии. В этом году возможность услышать музыку «Сезона Dождей» в сопровождении оркестра получат не только жители Бурятии.

25 февраля в оперном театре пройдёт ещё один концерт, посвящённый Московской филармонии. Перед зрителями выступит Дмитрий Маслеев — уроженец Бурятии и солист Московской филармонии.


Возрастное ограничение 12+
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