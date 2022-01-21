Бурятский лама назвал ритуалы в преддверии Сагаалгана





Возрастное ограничение 0+







Еши Намжил лама, настоятель Курумканского дацана рассказал о хуралах, которые пройдут в Бурятии накануне и во время празднования Нового года по лунному календарю.Ритуал Намсарай посвящён буддийскому богу богатства. Лама советует делать подношения этому божеству и дацану.- Тем самым отодвигаем убытки, безденежье и закладываем причины достатка в столь трудном переходном периоде. Очищаем собственную негативную карму, защищаемся от истощения, бедности. Обычно бывает так: если концовка года была в достатке или хотя бы в молитвах, то и весь следующий год бедность обходит стороной этого человека. Он будет 23 января, - поделился Еши Намжил лама.Ритуал «Часум» начнётся с 18 часов 30 января. Буддисты верят, что он уничтожает влияние всех восьми видов злых демонов, которые насылают практически все болезни. Считается, что «Часум» снимает родовые проклятия, в том числе и на бездетность, помогает при всех болезнях, особенно затяжных, хронических, генетических и т.д.- Надо понимать, что вначале всегда бывает энергетическое воздействие, удар от духов. Потом уже через какое-то время начинает проявляться карма в виде болезни или ещё чего-нибудь. Этот ритуал устраняет негативное энергетическое воздействие, после которого, как правило, то же самое лечение становится уже более эффективным. Этот ритуал можно назвать последним, крайним средством. Однако при этом он может повлиять на продолжительность жизни, т.е. немного сократить её. Поэтому детям до трёх лет, беременным и очень ослабленным людям этот ритуал противопоказан, - уточнил Еши Намжил лама.31 января пройдёт Дугжууба. Пришедшие на молебен люди примут участие в символическом сожжении своей негативной кармы в огне костра.Мандал Жева – ритуал обширных подношений матери всех будд – Зелёной Таре. 30 лунное число умножает любое действие, а это ещё и последнее число уходящего года. Поэтому сила данного ритуала просто невероятна, поясняет лама. По его словам, ритуал помогает в делах, личной жизни, восстанавливает продолжительность жизни и т.д. Он состоится 1 февраля.- Цитор hама начинается с 5.00 часов 2 февраля. Этот ритуал проводится в самые последние часы уходящего года, поэтому благословение будет особенно сильным. Есть поговорка: «Хороша ложка к обеду». И это как раз тот случай. Бывает, что определённый час может сыграть решающую, судьбоносную роль. Можно попытаться что-то сделать в любое другое время – не получится, а в определённый час – получится. Данный тантрический ритуал именно в это время имеет громадную силу исполнения задуманного желания. Потому что это будет час Тигра, а именно в этот час, как считается в буддийских текстах, Будда достиг своей цели – Просветления. Будучи Его учениками, последователями, мы, как Будда, в главный, кульминационный час молимся, практикуем. В это время бодрствуют все божества, все они приветствуют Будду, а также Его учеников. Наши молитвы, мантры, простирания, подношения, лампадки и т.д. будут иметь самую большую силу кармического очищения, - делится лама Курмканского дацана.3 февраля верующие вывешивают флажки «Хии Морин» – символы энергии человека. Самое лучшее время для его вывешивания – утренние часы. Верующие считают, что вывешенный в этот день флажок помогает в делах в течение всего года, пока не выцветет.- Это самые сильные молебны и ритуалы для очищения от негативной кармы, в том числе и в переходные периоды. В то же время переходный период смены года значительно усиливает все добродетели, в том числе и молебны. Часто бывает, что сила благословения буддийских молебнов ощущается чуть ли не сразу. Частота посещения хуралов тоже имеет определённую силу. Наличие веры многократно увеличивает силу благословения. Однако главной силой являются всё-таки чистая мотивация, квалификация лам, соблюдение канонов ритуала, масштабная визуализация и количество верующих, - подытоживает Еши Намжил лама.