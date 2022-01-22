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В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак

В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Соответствующий законопроект внесли в заксобрание региона

В Иркутской области планируют установить штрафы за нарушения при отлове бездомных животных. Соответствующий проект закона внесён в законодательное собрание региона. Документ «Об административной ответственности за нарушение отдельных требований в области обращения с животными, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области» разработан службой ветеринарии региона.

Законопроект устанавливает штрафы за нарушения, допущенные при отлове, транспортировке и содержании животных без владельцев. В частности, к таким нарушениям, согласно документу, относятся отсутствие видеозаписи процесса отлова животных, использование при отлове и транспортировке лекарств или приспособлений, которые могут нанести животному травму или угрожать его жизни. Также в законопроекте прописана административная ответственность за нарушение порядка при содержании животных в приюте, нарушения порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них.

Законопроект наделяет полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц службы ветеринарии, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться мировыми судьями Иркутской области.

Как рассказали в службе ветеринарии, на федеральном уровне административная ответственность за подобные нарушения не установлена. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область штраф отлов бездомных животных ветеринарная служба

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