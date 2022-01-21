В Бурятии военные инженеры опробовали новый робототехнический комплекс

Общество, Фото: из архива

«Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности



Военнослужащие недавно сформированного отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили новый робототехнический комплекс «Уран-6» на полигоне «Бурдуны» в Кяхтинском Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.



На полигоне, имитирующем населённый пункт, военнослужащие провели инженерную разведку местности. Затем штурмовые и разведывательные подразделения в новых костюмах защиты ОВР-2-02 провели сплошную очистку местности с применением роботизированного комплекса «Уран-6».



Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Управляется дистанционно на расстоянии до 1 км. Комплекс оснащён четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех кг тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.



В тактико-специальных учениях участвовало 100 военнослужащих ВВО, было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе машины разграждения ИМР-2, современная инженерная электростанция ЭД-30 АИ.

