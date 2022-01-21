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В Бурятии стартовал детский конкурс «Навстречу Сагаалгану»

В Бурятии стартовал детский конкурс «Навстречу Сагаалгану»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 3 февраля

В Бурятии объявлен конкурс рисунков и поделок «Навстречу Сагаалгану». К участию приглашаются дети в возрасте до 16 лет. Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте национального музея.

На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ и поделок на тему «Сагаалган» (формат А3, акварель, масло, мелки, цветные карандаши и т.д.) в формате JPG. Фотографии рисунков можно отправить на электронный адрес: konkursmuzeyrb2022@mail.ru.

Заявки принимаются по 3 февраля включительно. Итоги конкурса будут подведены 4 февраля. 9 февраля в музее истории Бурятии имени М.Н Хангалова состоится открытие выставки лучших работ и награждение победителей.

Победители награждаются дипломами победителя творческого конкурса. Участники награждаются сертификатами участника творческого конкурса. Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, награждаются благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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Бурятия конкурс Сагаалган дети

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