Заявки принимаются по 3 февраля
В Бурятии объявлен конкурс рисунков и поделок «Навстречу Сагаалгану». К участию приглашаются дети в возрасте до 16 лет. Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте национального музея.
На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ и поделок на тему «Сагаалган» (формат А3, акварель, масло, мелки, цветные карандаши и т.д.) в формате JPG. Фотографии рисунков можно отправить на электронный адрес: konkursmuzeyrb2022@mail.ru.
Заявки принимаются по 3 февраля включительно. Итоги конкурса будут подведены 4 февраля. 9 февраля в музее истории Бурятии имени М.Н Хангалова состоится открытие выставки лучших работ и награждение победителей.
Победители награждаются дипломами победителя творческого конкурса. Участники награждаются сертификатами участника творческого конкурса. Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, награждаются благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартовал детский конкурс «Навстречу Сагаалгану»
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