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В Россию могут вернуться десятирублевые банкноты

В Россию могут вернуться десятирублевые банкноты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Центробанк может активизировать выпуск банкнот

«Железные» рубли ещё долго не уйдут из оборота, вместе с тем Банк России может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, например, 10 рублей. Об этом заявил зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщает РИА Новости.

- Я думаю, что они будут ещё долго, монеты высоких номиналов, особенно 10 рублей, сохранятся в обороте. Для того, чтобы монета активно обращалась, мы будем проводить неделю по сбору монеты, такие разовые мероприятия. Может быть, даже мы активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем, потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они более активно обращаются, - цитирует РИА Новости слова Алексеева.

- Хоронить монеты рано, я думаю, что мы ещё с ними поживем достаточно длительное время, - добавил зампред Центробанка.
деньги Центробанк

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