Расследуется уголовное дело
Жительница Северо-Байкальского района Бурятии центром занятости населения признана безработной, ей назначено пособие по безработице.
В период получения пособия женщина на основании договора возмездного оказания услуг работала в организации охранником. Таким образом она незаконно получила пособие в размере 52 тысяч рублей.
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жительница трудилась и получала пособие по безработице
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