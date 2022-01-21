Жительница трудилась и получала пособие по безработице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расследуется уголовное дело



Жительница Северо-Байкальского района Бурятии центром занятости населения признана безработной, ей назначено пособие по безработице.



В период получения пособия женщина на основании договора возмездного оказания услуг работала в организации охранником. Таким образом она незаконно получила пособие в размере 52 тысяч рублей.



После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.

