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Жительница трудилась и получала пособие по безработице

Жительница трудилась и получала пособие по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

Жительница Северо-Байкальского района Бурятии центром занятости населения признана безработной, ей назначено пособие по безработице.

В период получения пособия женщина на основании договора возмездного оказания услуг работала в организации охранником. Таким образом она незаконно получила пособие в размере 52 тысяч рублей.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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