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Жительница Бурятии украла с карты пенсионера более 10 тысяч рублей

Жительница Бурятии украла с карты пенсионера более 10 тысяч рублей
Общество,  Фото:pexels.com
Рецидивистку отправили в колонию

Ранее судимая жительница посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.

В суде установлено, что в июле 2021 года женщина, находясь в гостях у знакомого пожилого мужчины, украла его банковскую карту, на счёт которой поступает пенсия потерпевшего. Бесконтактны способом расчёта она купила для себя в магазинах спиртное и продукты. Ущерб составил 10 149 рублей.

Ранее женщина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью и квартирную кражу.

- Муйский районный суд с учетом особо опасного рецидива назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура

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