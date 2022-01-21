Жительница Бурятии украла с карты пенсионера более 10 тысяч рублей

Рецидивистку отправили в колонию



Ранее судимая жительница посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что в июле 2021 года женщина, находясь в гостях у знакомого пожилого мужчины, украла его банковскую карту, на счёт которой поступает пенсия потерпевшего. Бесконтактны способом расчёта она купила для себя в магазинах спиртное и продукты. Ущерб составил 10 149 рублей.



Ранее женщина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью и квартирную кражу.



- Муйский районный суд с учетом особо опасного рецидива назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

