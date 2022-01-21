Осьминог Сапс рассказал юным забайкальцам, как сохранить Байкал

К проекту с экосказкой дети готовились шесть месяцев
Уникальный авторский проект «Сохраним Байкал вместе» представила на открытом уроке для воспитанников детской художественной школы имени Полянского в городе Петровск-Забайкальский педагог Марина Эрлих. Учитель создала видеофильм, в основу которого легла сказка про осьминога Сапса, написанная учеником Марины Эрлих, а также рисунки и скульптуры воспитанников детской художественной школы, сообщает минкультуры Забайкальского края.
По словам организаторов, подготовка к проекту длилась шесть месяцев. В школе был проведен конкурс рисунков, посвящённый Дню Байкала. Юные художники в своих работах отобразили легенды озера, животный и растительный мир. Ранее были проведены открытые уроки по живописи, истории искусств, создано много рисунков, эскизов и зарисовок.
В планах Марины Эрлих - издание книги с иллюстрациями, выполненными учениками детской художественной школы имени Н.М.Полянского.
Проект «Сохраним Байкал» направлен на изменение нынешней экологической ситуации в лучшую сторону, путём переосмысления отношения к ряду процессов, принципов и устройства территорий, прилегающих к озеру Байкал. В рамках реализации проекта запланированы различные мероприятия экологической, просветительской и культурной направленности.
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