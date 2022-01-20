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В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки

20 января в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ открылась выставка «Курорт Ямаровка – блистательная история и путь к возрождению» (0+)

На выставке представлены архивные и современные карты, документы и фотографии знаменитых минеральных источников.

Ямаровка – бывший горно-климатический бальнеологический курорт, расположенный в Красночикойском районе Забайкальского края. Источники углекислой гидрокарбонатной натриево-магниево-кальциевой воды стали известны общественности с 1854 года.

Курорт Ямаровка до революции 1917 года считался самым лучшим в Восточной Сибири, а предприимчивые купцы ежегодно разливали миллион бутылок ямаровской воды, которые в дальнейшем экспортировали в Европу и Японию.

Командой проекта – Бурятским отделением Русского географического общества совместно с Кяхтинским краеведческим музеем – планируется съемка документального фильма «Ямаровка – в поисках утраченного».

Сообщается, что будут взяты интервью у бывших работников курорта, проведена аэросъемка территории. Ожидается издательство книги «История курорта Ямаровка» куда войдут ранее изданные и ставшие теперь раритетными книги и статьи о курорте. Планируются ландшафтные, геоботанические и геоморфологические исследования для научного обоснования и создания новой региональной особо охраняемой природной территории - природного парка «Ямаровка».

Всё это позволит сохранить уникальный культурный ландшафт, находящийся под угрозой уничтожения и в перспективе возродить курорт.
выставка источник

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