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Лучники Бурятии едут на чемпионат мира

Лучники Бурятии едут на чемпионат мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали чемпионата мира поборются два опытных спортсмена из Бурятии и один перспективный

Заслуженные мастера спорта Баир Шигаев и Татьяна Андриевская, мастер спорта Александр Гомбожапов в составе сборной России примут участие в чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает минспорта Бурятии. Чемпионат состоится с 19 по 27 февраля в Дубае.

- Баир Шигаев и Татьяна Андриевская являются номером один в стране, на прошедшем чемпионате России они проявили себя в лучшем качестве. Тренерским составом и Федерацией стрельбы из лука России принято решение об участии Александра Гомбожапова, как перспективного спортсмена, который должен попробовать свои силы наряду с сильнейшими лучниками мира, - сказал президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

Заключительные тренировочные мероприятия для российских спортсменов пройдут в Турции.

Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская завоевали золото в командном миксте в стрельбе из классического лука. В личном зачёте Андриевская также завоевала титул чемпиона России, а Шигаев стал серебряным призёром.

Татьяна и Баир были участниками Паралимпиады в Токио, которая проходила летом 2021 года. Шигаев завоевал бронзовую медаль в паре со Степанидой Артахиновой из Якутска. Они стали третьими в миксте. В личном первенстве спортсмен не сумел подняться на подиум, уступив в ¼ финала представителю Ирана.

Татьяна Андриевская не смогла завоевать медалей Паралимпиады, но пообещала приложить все усилия, чтобы исправить это на следующих Играх в Париже.



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