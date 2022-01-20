Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант





Республиканский оперативный штаб рекомендовал всем организациям перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с оперштабом.



