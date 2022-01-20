Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант

С 21 по 28 января восемь школ Иволгинского района Бурятии переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила администрация района в своём официальном аккаунте.
Дистанционный формат обучения коснулся тех школ, что работают в две и более смены, где обучается более 650 человек, и где зафиксированы случаи COVID-19.
На дистанционное обучение переходят: Сотниковская школа, школа Поселья, школа Хойтобэе, Сужинская школа, Гурульбинская школа, Иволгинская школа, Гильбиринская школа, Оронгойская школа.
Такое решение принял оперативный штаб района на заседании 20 января.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Барагханская школа уже перешла на дистанционный режим обучения.
В республике растёт заболеваемость коронавирусом, а также выявлены заболевшие особо заразным штаммом «омикрон».
- Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
Республиканский оперативный штаб рекомендовал всем организациям перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с оперштабом.