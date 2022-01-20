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Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант

Ещё восемь школ в Бурятии ушли на дистант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дистанционно будут учиться дети из пригорода Улан-Удэ

С 21 по 28 января восемь школ Иволгинского района Бурятии переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила администрация района в своём официальном аккаунте.

Дистанционный формат обучения коснулся тех школ, что работают в две и более смены, где обучается более 650 человек, и где зафиксированы случаи COVID-19.

На дистанционное обучение переходят: Сотниковская школа, школа Поселья, школа Хойтобэе, Сужинская школа, Гурульбинская школа, Иволгинская школа, Гильбиринская школа, Оронгойская школа.

Такое решение принял оперативный штаб района на заседании 20 января.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Барагханская школа уже перешла на дистанционный режим обучения

В республике растёт заболеваемость коронавирусом, а также выявлены заболевшие особо заразным штаммом «омикрон».

- Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.

Республиканский оперативный штаб рекомендовал всем организациям перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с оперштабом. 

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