Юные лесники Бурятии обучаются в лесу

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Интерактивные занятия с детьми проводят лесники



Сотрудники Заиграевского лесхоза в Бурятии провели экоурок в лесу для членов школьного лесничества «Лесной дозор». Специалисты рассказали ребятам о том, какая шишечка подходит для сбора, и как из маленького семечка вырастает пушистая сосна, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Каждая собранная шишечка – это значимый вклад в восстановление лесов республики. Весной мы хотим показать детям, как проходит посев семян и как растёт будущий лес, - рассказал заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.



На занятиях школьники узнали, как перерабатывается шишка, как проходит естественное восстановление и можно ли вырастить сосну в домашних условиях.



Интерактивные мероприятия с детьми проводятся постоянно.

