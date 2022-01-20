Интерактивные занятия с детьми проводят лесники
Сотрудники Заиграевского лесхоза в Бурятии провели экоурок в лесу для членов школьного лесничества «Лесной дозор». Специалисты рассказали ребятам о том, какая шишечка подходит для сбора, и как из маленького семечка вырастает пушистая сосна, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Каждая собранная шишечка – это значимый вклад в восстановление лесов республики. Весной мы хотим показать детям, как проходит посев семян и как растёт будущий лес, - рассказал заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.
На занятиях школьники узнали, как перерабатывается шишка, как проходит естественное восстановление и можно ли вырастить сосну в домашних условиях.
Интерактивные мероприятия с детьми проводятся постоянно.
Юные лесники Бурятии обучаются в лесу
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