В Бурятии 80-летнему ветерану УФСИН оказали помощь

Пенсионеру накололи дрова
Молодые сотрудники УФСИН России по Республике Бурятия оказали помощь своему коллеге - ветерану уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.
Инициативу проявил совет молодых сотрудников исправительной колонии №8. Они посетили 80-летнего Дмитрия Никифоровича, ранее трудившимся помощником оперативного дежурного отдела безопасности колонии.
Молодые сотрудники очистили придомовую территорию дома пенсионера от снега и накололи дрова.
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