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Улан-удэнцы вышли на массовую уличную зарядку

Улан-удэнцы вышли на массовую уличную зарядку
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_, @nadezhda_life_
Утреннюю разминку горожан запечатлели на видео

Необычной явление увидели улан-удэнцы зимним утром у здания страховой компании. Весело и непринужденно делали утреннюю зарядку, вероятно, сотрудники этой компании. Мужчины и женщины дружно выполняли упражнения в начале рабочего дня. Видео размещено в паблике «Весь Улан-Улэ», его прислала горожанка Надежда.

- Вот молодцы, вот это я понимаю утро, вот это я понимаю начало дня, - прокомментировала улан-удэнка необычное явление на улице города.



Подписчики выразили свои мнения по этому поводу:

- Всем бы так.
- Круто, молодцы.
- Как в Китае, молодцы.

В основном, улан-удэнцы поддержали нехарактерное для столицы Бурятии явление. Между тем, в более тёплых странах утренняя разминка в порядке вещей. По утверждению медиков, утренняя зарядка придаёт бодрость, улучшает физическую форму, повышает настроение и даже укрепляет силу воли.

Специалисты сходятся в одном: зарядка должна быть утром, после пробуждения. Ведь основная цель такой гимнастики – зарядить человека бодростью и энергией на весь день.
зарядка спорт физическая культура

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