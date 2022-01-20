Улан-удэнцы вышли на массовую уличную зарядку









Подписчики выразили свои мнения по этому поводу:



- Всем бы так.

- Круто, молодцы.

- Как в Китае, молодцы.



В основном, улан-удэнцы поддержали нехарактерное для столицы Бурятии явление. Между тем, в более тёплых странах утренняя разминка в порядке вещей. По утверждению медиков, утренняя зарядка придаёт бодрость, улучшает физическую форму, повышает настроение и даже укрепляет силу воли.



Специалисты сходятся в одном: зарядка должна быть утром, после пробуждения. Ведь основная цель такой гимнастики – зарядить человека бодростью и энергией на весь день.



Необычной явление увидели улан-удэнцы зимним утром у здания страховой компании. Весело и непринужденно делали утреннюю зарядку, вероятно, сотрудники этой компании. Мужчины и женщины дружно выполняли упражнения в начале рабочего дня. Видео размещено в паблике «Весь Улан-Улэ», его прислала горожанка Надежда.- Вот молодцы, вот это я понимаю утро, вот это я понимаю начало дня, - прокомментировала улан-удэнка необычное явление на улице города.