В Улан-Удэ появилась улица имени Героя Советского Союза Никифора Афанасьева

Эта улица находится в отдалённом микрорайоне



В 127 микрорайоне Улан-Удэ появилась новая улица имени Героя Советского Союза Никифора Афанасьева.



Название уже внесено в государственный адресный реестр, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В 2021 году в городе появилось ещё семь новых улиц и один переулок. Так, в микрорайоне Таёжный появился переулок Верхний и улица Милонитовая, а в микрорайоне Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, в ДНТ «Труд» - улица Неоновая. Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии с заявлением о присвоении улице наименования.



Справка:



Никифор Афанасьев родился в 1910 году в селе Мухор-Тала, ныне Заиграевского района Бурятии, в семье крестьянина-бедняка. Получил начальное образование. Долго учиться не пришлось, — надо было помогать родителям вести хозяйство. С детства с дядей ходил на охоту в тайгу. Одним из первых вступил в 1931 году в колхоз, трудился табунщиком, чабаном.



Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году. Перед войной работал на мясокомбинате в Улан-Удэ.



В сентябре 1941 года снова призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Начал службу с должности повара в стрелковом батальоне на Западном фронте. Весной 1942 года по собственной просьбе был переведён в снайперы как бывший охотник.



За короткий срок из личной винтовки уничтожил четырёх гитлеровцев, сказалась охотничья закалка. По его инициативе в дивизии, в которой он служил, широко развернулось снайперское движение. К сентябрю 1942 года на его личном счету было уже 86 уничтоженных солдат противника. Счёт его учеников тоже рос. В октябре счёт снайпера Афанасьева перевалил за 100, и он был награждён орденом Красного Знамени. В декабре 1942 года Афанасьеву, как зачинателю снайперского движения, глава правительства Монголии маршал Чойбалсан вручил орден «Полярная Звезда». К весне 1944 года старший сержант Никифор Афанасьев обучил снайперскому делу многих воинов.



В апреле 1944 года дивизия стала 83-й гвардейской. В эти дни в одной из атак снайперским огнём Афанасьев уничтожил четыре огневые точки, в рукопашной схватке кинжалом и сапёрной лопаткой уничтожил семерых врагов и шестерых взял в плен. В этом бою был тяжело ранен: осколки мины застряли в лёгком и под сердцем. К этому времени на личном снайперском счету Афанасьева было более 200 уничтоженных фашистов.



Несколько месяцев провёл в госпиталях и на фронт больше не вернулся. Был направлен в распоряжение Забайкальского фронта обучать снайперскому делу бойцов-дальневосточников. Здесь узнал о высокой награде. В июне 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



После войны Афанасьев вернулся в родное село Мухор-Тала, работал в колхозе.



В 1950-м был лишён звания Героя Советского Союза за растрату колхозных денег. Переехал в село Тэгда Хоринского района Бурятии, работал в совхозе «Курбинский» табунщиком. Восстановлен в звании Героя Советского Союза в 1970-м по ходатайству однополчан как полностью искупивший свою вину честным трудом.



Последние годы жил в Улан-Удэ. Скончался в 1980 году. Похоронен на кладбище села Тэгда.







