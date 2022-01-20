На концерте присутствовали представители власти, священнослужители и верующие
19 января в Улан-Удэ прошли торжественное собрание общественности и святочный концерт, посвящённый празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Мероприятие проводилось в театре оперы и балета.
Перед концертом зрителей поздравил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Тематическую программу открыл архиерейский хор при Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ, который исполнил рождественский тропарь и кондак. Затем театром народной музыки и танца «Забава» была исполнена песня «В Иерусалиме», Также были исполнены вокально-хореографические композиции артистами Русского драматического театра имени Н. Бестужева, Бурятского театра оперы и балета имени Г. Цыденжапова, театра песни и танца «Байкал», народного ансамбля песни и танца «Раздолье», ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», детской вокальной студии «Мунгэн Хонхонууд», эвенкийского молодёжного ансамбля «Гулувун» и многих других творческих коллективов. Сольные номера представили заслуженная артистка Бурятии М. Доржиева, народная артистка РБ Б. Ринчинова и солисты театра оперы и балета.
Кроме того, в фойе были организованы тематические выставочные, творческие площадки, работали новогодние фотозоны.
На концерте присутствовали официальные лица, священнослужители и верующие. Также гостем праздничного концерта стала генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
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