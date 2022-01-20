 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе

Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии

В Агинском Бурятском округе с 21 по 23 января состоится первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Соревнования пройдут в посёлке Агинском во второй раз. Ожидается приезд порядка 250 спортсменов и тренеров. Медали и путёвки на первенство России будут оспаривать борцы из Бурятии и Якутии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей.

Турнир состоится в зале спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорт. Соревнования пройдут без участия зрителей.

Расписание соревнований

21 января
11:00 – 15:00 - Работа мандатной комиссии
16:00 – 17:00 - Заседание судейской коллегии
17:00 – 18:00 - Жеребьёвка участников соревнований в весовых категориях: юноши – до 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг; девушки – до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг

22 января
8:00 – 8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников
11:00 – Предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши до 35, 38, 41, 44, 48, 52 кг; девушки – до 33, 36, 39, 42 и 46 кг
13:00 – 14:00 - Парад открытия соревнований

23 января
8:00 – 8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников
11:00 – Предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши - до 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг; девушки - до 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ вольная борьба первенство ДФО первенство спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе
Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе
Общество, 20.01.2022
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии
В Иркутске рассказали о праздничной программе в дни Сагаалгана
В Иркутске рассказали о праздничной программе в дни Сагаалгана
Общество, 20.01.2022
Мероприятия, посвящённые Белому месяцу, начнутся со 2 февраля
В Улан-Удэ прошёл детский шахматный турнир
В Улан-Удэ прошёл детский шахматный турнир
Общество, 20.01.2022
Мероприятие было посвящено юбилею БГУ
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
Общество, 20.01.2022
Посетителей познакомят с культурой и обычаями бурятского народа
В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество, 20.01.2022
На ремонтные работы было выделено более 19,5 млн рублей
В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
Общество, 20.01.2022
Юбиляр освобождал Польшу и был участником штурма Берлина
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
Общество, 20.01.2022
Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
Общество, 20.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки
На башне вокзала Читы установили новые часы
На башне вокзала Читы установили новые часы
Общество, 20.01.2022
Теперь пассажиры смогут узнать не только время, но и уличную температуру
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
Общество, 20.01.2022
Победителя конкурса айдентики 85-летия региона определят с помощью опроса
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
Общество, 20.01.2022
Часть занятий будет проведена в тёмное время суток
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
Общество, 20.01.2022
Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
Общество, 20.01.2022
На концерте присутствовали представители власти, священнослужители и верующие
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Общество, 20.01.2022
Новый год по лунному календарю будут проводит онлайн
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Общество, 20.01.2022
Полезную воду можно набрать и зимой недалеко от Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^