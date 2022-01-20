Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе

В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии



В Агинском Бурятском округе с 21 по 23 января состоится первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает группа «Борцы Бурятии».



Соревнования пройдут в посёлке Агинском во второй раз. Ожидается приезд порядка 250 спортсменов и тренеров. Медали и путёвки на первенство России будут оспаривать борцы из Бурятии и Якутии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей.



Турнир состоится в зале спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорт. Соревнования пройдут без участия зрителей.



Расписание соревнований



21 января

11:00 – 15:00 - Работа мандатной комиссии

16:00 – 17:00 - Заседание судейской коллегии

17:00 – 18:00 - Жеребьёвка участников соревнований в весовых категориях: юноши – до 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг; девушки – до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг



22 января

8:00 – 8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников

11:00 – Предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши до 35, 38, 41, 44, 48, 52 кг; девушки – до 33, 36, 39, 42 и 46 кг

13:00 – 14:00 - Парад открытия соревнований



23 января

8:00 – 8:30 – Медицинский контроль и взвешивание участников

11:00 – Предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши - до 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг; девушки - до 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг



Возрастное ограничение 6+

