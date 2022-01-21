В Улан-Удэ ночью было ощутимо теплее
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного снегопада. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по крайнему северу до -40, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -9,-14, местами -17,-22, по крайнему северу -23,-28.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -11,-13.
В Бурятии морозы опускали до -40 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 21.01.2022
В Улан-Удэ ночью было ощутимо теплее
Заявки на субсидии принимаются по 18 февраля
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии
Мероприятия, посвящённые Белому месяцу, начнутся со 2 февраля
Мероприятие было посвящено юбилею БГУ
Посетителей познакомят с культурой и обычаями бурятского народа
На ремонтные работы было выделено более 19,5 млн рублей
Юбиляр освобождал Польшу и был участником штурма Берлина
Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки
Теперь пассажиры смогут узнать не только время, но и уличную температуру
Победителя конкурса айдентики 85-летия региона определят с помощью опроса
Часть занятий будет проведена в тёмное время суток
Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы
На концерте присутствовали представители власти, священнослужители и верующие