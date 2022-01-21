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В Бурятии морозы опускали до -40 градусов

В Бурятии морозы опускали до -40 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ ночью было ощутимо теплее

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного снегопада. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по крайнему северу до -40, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -9,-14, местами -17,-22, по крайнему северу -23,-28.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -11,-13.
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