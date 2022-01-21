В Бурятии морозы опускали до -40 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ ночью было ощутимо теплее



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного снегопада. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по крайнему северу до -40, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -9,-14, местами -17,-22, по крайнему северу -23,-28.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -11,-13.

