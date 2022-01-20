Решение будет принимать оперштаб
В понедельник, 24 января, в Бурятии состоится очередное заседание оперативного штаба. Одним из вопросов будет об учёбе школьников: в очном или в дистанционном формате обучения. Однако какое решение будет принято, пока неизвестно.
- Нужно дождаться решения штаба, который пройдёт в понедельник, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Одна сельская школа в Бурятии уже перешла на дистанционный формат обучения. Удалённо обучаются дети из Барагханской школы в Курумканском районе.
Школьники Улан-Удэ уходили на дистант в конце прошлого года, как раз перед окончанием четверти.
В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом. В понедельник стало известно о первых больных штаммом «омикрон». За пару дней число больных выросло с четырёх до 17-ти. Этот штамм быстро распространяется, особенно в толпе.
Ежесуточный прирост больных стремительно растёт. За прошедшие сутки выявили 204 больных коронавирусом. Позавчера было 185 заражённых, до этого 171, 149 заболевших, 141, 134, 131. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 79 152.
В Бурятии решат судьбу дистанта в школах
Общество, Фото:
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