В Иркутске рассказали о праздничной программе в дни Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятия, посвящённые Белому месяцу, начнутся со 2 февраля



Стала известна программа мероприятий, посвящённых празднованию Сагаалгана в Иркутске, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



2 февраля состоится праздничный концерт в день начала Сагаалгана «Сагаан hарын мэндээ!» (6+). В нёме выступят танцевальные и фольклорные коллективы Иркутской области: ансамбль национального танца «Ангара», ансамбль песни и танца «Улаалзай», театр танца «Конопушки», народный фольклорный ансамбль «Талын дуун», солисты Александр Архинчеев, Александр Хантаев и другие. Концерт пройдёт в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова.



Конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа» (0+) стартует с первого дня Сагаалгана. Для участия нужно снять оригинальное видеопоздравление или традиционное семейное благопожелание, опубликовать на своих страницах в социальных сетях с тегом #амаршалнаббуряадаа и отметить аккаунт @новости.этно или @etno.pribaikal. Итоги будут подведены 18 февраля. Призом станут два билета на гала-концерт «В Сиянии Белого месяца».



4 февраля пройдёт открытие выставки Ларисы Осодоевой «Новое дыхание» (6+). Основной темой работ начинающего художника стали традиции, культура и быт бурят. Её картины можно увидеть в доме ремёсел и фольклора. Вход на выставку свободный.



9 февраля будет проведён мастер-класс «Особенности изобразительного искусства в технике «Буряад зураг» (16+) от художника, старшего преподавателя кафедры дизайна ИРНИТУ Екатерины Асалхановой. Желающих познакомиться с техникой «Буряад зураг» приглашают в гуманитарный центр имени семьи Полевых. Участвовать можно только по предварительной записи, так как количество мест ограниченно.



19 февраля стартует акция «Удели внимание родному языку» (0+), приуроченная ко Дню родного языка и международному десятилетию языков коренных народов. Участие в челлендже #уделиминутуродномуязыку можно принять в Инстаграме @etno.pribaikal.



24 февраля в музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоится гала-концерт «В сиянии Белого месяца» (6+), посвящённый завершению Сагаалгана. В программе примут участие звёзды бурятской эстрады: Дулма Сунрапова, Саян и Эржена Жамбаловы, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» и многие другие. В фойе театра пройдёт выставка художников и мастеров народных промыслов, посвящённая 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области.



6 марта запланировано проведение Сагаалгана для детей «Шэдитэ саг» (6+). Состоятся познавательная экскурсия в Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржалинг» и развлекательная программа в этнопарке «Золотая Орда». Также будут проведены мастер-классы в Усть-Ордынском национальном центре художественных народных промыслов и посещение Усть-Ордынской национальной библиотеки имени М.Н. Хангалова. Участвовать можно по предварительной записи (количество мест ограниченно).

