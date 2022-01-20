Почти 70% взрослого населения Бурятии привито от коронавируса

Адреса и график работы пунктов вакцинации



Мобильные пункты вакцинации



ТЦ «Форум» | 2 этаж, павильон №15

пн-вс: 10:00-20:00



ТЦ «Мёд» | 1 этаж

пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)

сб: 11:00-17:00 | вс.: 10:00-17:00



ТГ «Абсолют», Ключевская, 39 б

пн-пт: 11.00-18.00 (обед 13:00-14:00)



ТЦ «Сагаан Морин»

пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 12:00-12:30)

вс: 10:00-17:00

кварцевание: 16:30-17:00



пр-т Строителей 46, строение 1, за Дацаном, на его территории

пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 13:30-14:00)

вс: 09:00-18:00



ул. Гагарина, 38

пн-пт: 9:00-17:00 (обед: 12:30-13:00)

сб-вс: 10:00-15:00



ул.Кабанская, 13 б /1.

(Бывший магазин «Оружие». Ориентир — вывеска магазина «Мегатехника»)

пн-пт: 10:00-16:00 (обед: 12:30-13:00)

сб: 9:00-15:00



Городская поликлиника №1



Амбулатории:



ул. Кабанская, д. 6 | кабинет 1.

пн-пт: 10:00 — 12:30 2 этап вакцинации

пн-пт: 13:00 — 16:00 1 этап вакцинации



Посёлок Сокол, 6 а | кабинет 4.

пн-пт: 10:00 — 16:00



Вакцинация от гриппа:



Через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».

Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).

Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.



Городская поликлиника № 2



Бульвар Карла Маркса, 12 | кабинет 237, 100

пн-пт: 8.00-16.30 (обед 12:00-13:00)



ул. Бабушкина, 188/1

пн-пт: 9:00-17:00



с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23 | кабинет 5,6

пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)



ул. Ключевская 10 а | кабинет 9

пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)



Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27 | кабинет 21

пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21



Амбулатория, 112 микрорайон, 30 а | кабинет 8

пн-пт: 8:30-16:00 (обед 12:00-13:00)



Амбулатория пос. Забайкальский

пн-пт: 10:00-15:00 (обед 12:00-13:00)



Способы записи на вакцинацию от Covid-19



Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91

Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77

Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 29-01-03

Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17



Городская поликлиника №3



ул.Тобольская, 155

пн-пт: 13:00-16:00



Городская поликлиника №4



Перерыв 12:00 — 13:00

ул. Яковлева, 8 | кабинет 602, 605

пн-пт: 8:00-20:00

сб: 8:00-15:00 | вс.: 8:00-12:00



Городская поликлиника №5



ул. Гармаева, 9 | кабинет 36

пн-пт: 8:00 – 17:00

сб: 9:00 – 14:00

вс: 09:00-11:00



ул. Тулаева, 150 а | кабинет 15

пн-пт: 10:00-17:00



Городская поликлиника № 6



ул. Московская, 1



Осмотр врача кабинет 132

пн-пт: 10:00-15:00 (обед: 12:00 — 12:30)

сб: 10:00 – 13:00



ул. Норильская, 12 в

Осмотр врача кабинет 105

пн-пт: 9:00-15:00



ул. Добролюбова, 6 а

Осмотр врача кабинет уточнять в регистратуре



пн-пт: 10:00-16:00

ул. Комсомольская, 1 б

Осмотр врача кабинет № 6



пн-пт: 8:30-15:00

ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Улан-Удэ» поликлиника №1



ул. Революции 1905 года, 36

пн-пт: 09:00-16:00

сб: 10:00-14:00



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