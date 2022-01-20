В Улан-Удэ наказывают водителей и пассажиров без масок

В среднем выявляют по пять-шесть нарушений в день
19 января мобильные группы из числа сотрудников комитета по транспорту и ГИБДД провели рейд по проверке соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте. Всего проверено 28 транспортных средств и 320 пассажиров, сообщили в администрации Улан-Удэ.
За отсутствие защитных масок составлено четыре протокола на водителя маршрута №3 и пассажиров маршрутов №3, № 15 и №19.
- В настоящее время организована работа двух мобильных групп по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на общественном транспорте Улан-Удэ. В целом за день проверяется порядка 50 автобусов и трамваев, выявляется около пяти-шести нарушений. Всего в день мобильная группа проверяет около 400-500 пассажиров и водителей, - рассказал консультант отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Роман Заборский.
Во всех транспортных средствах размещены объявления о необходимости обязательного использования пассажирами защитных масок. Пассажиры, у которых по какой-либо причине масок с собой не оказалось, могут приобрести их у кондуктора или водителя автобуса.
Мобильные рейды по транспорту проходят минимум три раза в неделю. За несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на заседании республиканского оперштаба по коронавирусу принято решение об усилении профилактических мер в связи с новым штаммом COVID-19 «омикрон». На предприятиях и организациях, на объектах торговли и оказания услуг усилен входной «фильтр», дезинфекционный режим, контрольные мероприятия со стороны мобильных групп и другие профилактические меры.
- То, о чём президент говорил, штаб – оно случилось. У нас с задержкой по сравнению с другими регионами началось, но рост пошёл, поэтому прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ наказывают водителей и пассажиров без масок
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