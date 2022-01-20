Мария Иннокентьевна работала учителем начальных классов
91-летие празднует жительница села Корсаково Кабанского района Бурятии Мария Иннокентьевна Баженова, сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Мария Иннокентьевна родилась в селе Корсаково. Работала учителем начальных классов. Родила и воспитала пять детей. Счастливая бабушка девяти внуков и пятнадцати правнуков.
- Желаем крепкого здоровья, долголетия, внуков и правнуков и всего самого наилучшего! – цитирует поздравление семьи «Кабанск-инфо. 24/7».
Жительница Бурятии отмечает 91-летие
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