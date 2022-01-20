Все эти годы мужчина даже не подозревал о произошедшем
Житель Иркутской области случайно узнал, что семь лет назад его лишили водительских прав за правонарушение, которое он не совершал.
- Установлено, что неизвестный мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен уполномоченными должностными лицами. При составлении административного материала о совершении правонарушения со слов водителя в протокол были внесены персональные данные мужчины, который на месте правонарушения не находился, - сообщает прокуратура Иркутской области.
В итоге мировой суд привлек к административной ответственности непричастного водителя и лишил его права управления транспортным средством.
Однако сам мужчина об этом узнал лишь осенью 2021 года, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что семь лет мужчина ездит с недействительным водительским удостоверением.
В защиту прав гражданина заместитель прокурора Иркутской области принёс протест на судебное постановление.
Суд общей юрисдикции протест удовлетворил, судебный акт отменил. Производство по делу в отношении невиновного водителя прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Житель Иркутской области спустя семь лет узнал, что его незаконно лишили водительских прав
Общество, Фото:
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