Житель Иркутской области спустя семь лет узнал, что его незаконно лишили водительских прав

Все эти годы мужчина даже не подозревал о произошедшем



Житель Иркутской области случайно узнал, что семь лет назад его лишили водительских прав за правонарушение, которое он не совершал.



- Установлено, что неизвестный мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен уполномоченными должностными лицами. При составлении административного материала о совершении правонарушения со слов водителя в протокол были внесены персональные данные мужчины, который на месте правонарушения не находился, - сообщает прокуратура Иркутской области.



В итоге мировой суд привлек к административной ответственности непричастного водителя и лишил его права управления транспортным средством.



Однако сам мужчина об этом узнал лишь осенью 2021 года, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что семь лет мужчина ездит с недействительным водительским удостоверением.



В защиту прав гражданина заместитель прокурора Иркутской области принёс протест на судебное постановление.



Суд общей юрисдикции протест удовлетворил, судебный акт отменил. Производство по делу в отношении невиновного водителя прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

