Независимая библиотека в Улан-Удэ набирает популярность

Совсем недавно в Улан-Удэ, в центре современного искусства «Залуу», распахнула свои двери современная частная библиотека Ex libris (18+). Как сообщал «Байкал Daily», это первая в столице Бурятии и вторая в России независимая библиотека Ex libris существует всего полторы недели, но уже имеет 30 постоянных гостей, некоторые из которых купили абонемент в читальню по второму разу.Две из трёх владелиц библиотеки Диана Рударова и Елена Калашникова рассказали «Байкал Daily» о специальном «зимнем» режиме работы их детища и маленьких радостях работы.По понедельникам, четвергам и воскресеньям в библиотеке выходной, а в остальные дни она работает в 14:00 до 17:00.- Наш проект социальный и никем не финансируемый. К слову, персонала у нас нет, все дела мы ведём сами. Каждая соосновательница библиотеки работает на своей отдельной работе, именно поэтому у Ex libris такой график, чтобы всё успевать. Плюс, в связи с особенностями помещения, там сейчас довольно прохладно, потому мы и выбрали такой «зимний» режим работы. Любые изменения в графике работы мы публикуем в сторис. Вы всегда можете написать нам в директ, чтобы договориться о встрече, - говорит Диана.Девушка рассказала, что в книжном клубе они уже успели провести игру «Тайный Санта» среди посетителей. А сейчас члены Книжного клуба читают «Голландский дом», чтобы в феврале собраться для обсуждения этого роман.Ассортимент библиотеки, по большей части, - это личные библиотеки девушек, собранные воедино.- Мы сделали это для того, чтобы как можно больше людей увлеклось современной литературой, а нам было с кем обсудить книжные новинки. И нам троим близка идея, что бумажная книга не должна пылиться на полке, а может доставить удовольствие не одному читателю. Нас можно поддержать: принести книги современных авторов в дар, купить абонемент или отправить донат, -дополнила Елена.В библиотеке можно найти современную актуальную литературу художественного направления, как русскую, так и зарубежную, книги о бизнесе, родительстве, психологии, фем-литературу, биографическую, дневниковую прозу и многое другое.