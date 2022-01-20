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В Бурятии в память об умерших врачах устроят акцию «Белые ангелы»

В Бурятии в память об умерших врачах устроят акцию «Белые ангелы»
Общество,  Фото:pexels.com
Акция пройдёт в память о девяти медиках Бурятии, умерших от COVID-19

Медицинская палата Бурятии планирует провести благотворительную акцию «Белые ангелы» в память о девяти медиках, умерших от COVID-19.

- Цель акции - оказать помощь семьям погибших медиков во времяСагаалгана, установить в честь них мемориальный знак. Такая акция начнется на днях, - сообщил председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев.

Подробности акции станут известны чуть позже.

По словам Иринчеева, идеей акции «Белые ангелы» заинтересовались и руководители медпалат других регионов России. Об этом он сообщил на онлайн-конференции Национальной медицинской палаты России.

В расширенном заседании участвовали 85 руководителей Национальной медицинской палаты и медпалат регионов, президенты и председатели российских профессиональных обществ и ассоциаций во главе с Леонидом Рошалем.

Медработники из разных регионов отметили вклад Медицинской палаты Бурятии в организацию юридической защиты врачей республики.

- Да, врачи должны достойно выполнять свой профессиональный долг. Но и в то же время, каждый медик будет благодарен за поддержку, защиту от клеветы, необоснованной агрессии. Врач – профессионал с высоким общественным статусом. Да, от врачебных ошибок не застрахован никто. Но делать выводы нужно для всех сторон конфликтов. А сама личность врача неприкосновенна! - сказал своим коллегам со всей страны председатель Медицинской палаты Бурятии.

Под «занавес» конференции, все участники поставили оценки работе медпалаты Бурятии. 88% участников поставили «отлично», остальные 12% - «хорошо».

- Как сказал президент Ассоциации медицинских сообществ России, легендарный Леонид Рошаль - небывалый результат! – отметила в соцсети общественница Дора Хамаганова.

Она уточнила, что доктор Рошаль посоветовал всем медпалатам России брать пример с Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ведётся сбор средств на строительство и установку памятника медицинским работникам, умершим от коронавируса. Инициатива исходит от Бурятского отделения общественного движения «Матери России», они же и собирают деньги. Где будет установлен мемориал, пока не определено
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