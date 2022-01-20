В начале января он заразился штаммом «омикрон»
Блогер Николай Цыренов, уроженец Бурятии, ныне проживающий в США, поделился своей историей болезни. Он заразился штаммом «омикрон», хотя был вакцинирован и российской, и зарубежной вакциной.
- У меня в России были две дозы «Спутник V», потом поставил себе одну дозу буржуйской вакцины Johnson&Johnson. Я думал, что 100% защищен, но нет, оказывается реально вакцинированные болеют – это раз. Во-вторых, я не стал антипрививочником, поставлю себе еще дозы вакцины, сколько надо, каждые полгода перед каждым новым штаммом, - поделился в соцсети Цыренов.
Он рассказал, что у него была температура, особенно болели спина и поясница, и ощущалась слабость в теле.
- Кашля особо не было, только насморк. Тест на ковид показал положительный результат. Сейчас выздоровел полностью. Я думаю, вакцина меня спасла, возможно, от осложнений и смерти, - поделился Николай Цыренов.
Бурятский блогер активно интересуется событиями в жизни в Бурятии и отслеживает за судьбами земляков, которые оказались за рубежом. Также он сообщает, что бурятская семья с тремя маленькими детьми застряла в Мексике, и просит помощи у всех неравнодушных земляков.
Американо-бурятский блогер рассказал, что его спасла вакцина
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