Участие в соревнованиях примут около 150 спортсменов
Чемпионат и первенство Забайкальского края по панкратиону пройдут с 22 по 23 января в спортивной школе олимпийского резерва №2 города Чита. Участие примут около 150 спортсменов из Приаргунска, Могочи, Борзи, Домны, Шилки, Агинского и Чернышевска.
- Соревнования будут проводится в классическом и традиционном панкратионе. Первенство края будет проходить только среди юниоров и юниорок 18-19 лет 22 января, на следующий день состоится чемпионат, где будут соревноваться мужчины и женщины от 20 лет и старше, - рассказал вице-президент федерации спортивной борьбы Забайкальского края Олег Сороканюк.
Также он добавил, что из-за эпидемиологической обстановки в регионе соревнования пройдут без зрителей. Будет вестись прямая трансляция в социальных сетях.
Соревнования стартуют 22 января в 10:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
В Забайкалье пройдут чемпионат и первенство по панкратиону
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