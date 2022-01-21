В Забайкалье пройдут чемпионат и первенство по панкратиону

Участие в соревнованиях примут около 150 спортсменов



Чемпионат и первенство Забайкальского края по панкратиону пройдут с 22 по 23 января в спортивной школе олимпийского резерва №2 города Чита. Участие примут около 150 спортсменов из Приаргунска, Могочи, Борзи, Домны, Шилки, Агинского и Чернышевска.



- Соревнования будут проводится в классическом и традиционном панкратионе. Первенство края будет проходить только среди юниоров и юниорок 18-19 лет 22 января, на следующий день состоится чемпионат, где будут соревноваться мужчины и женщины от 20 лет и старше, - рассказал вице-президент федерации спортивной борьбы Забайкальского края Олег Сороканюк.



Также он добавил, что из-за эпидемиологической обстановки в регионе соревнования пройдут без зрителей. Будет вестись прямая трансляция в социальных сетях.



Соревнования стартуют 22 января в 10:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

