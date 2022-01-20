 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ около двух тысяч пациентов диализных центров получили компенсацию за проезд

В Улан-Удэ около двух тысяч пациентов диализных центров получили компенсацию за проезд
Общество,  Фото:pexels.com
За всё время выплачено более восьми миллионов рублей

Жители Бурятии, страдающие хронической почечной недостаточностью и получающие заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа в амбулаторных условиях, имеют право на компенсацию проезда в медицинские организации, сообщает минсоцзащиты Бурятии.

- В 2021 году сотрудниками управления социальной защиты населения по Улан-Удэ было принято 3070 заявлений, из них передано и направлено в районы Бурятии 1106. В Улан-Удэ назначена выплата по 1964 заявлениям на общую сумму свыше 4,2 млн рублей. С начала действия закона, то есть с 2020 года, рассмотрено 3331 заявления. Выплачено более 8 млн рублей гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, - рассказали в ведомстве.

В столице Бурятии действует шесть диализных центров.

Специалисты ежемесячно выезжают на приёмы в диализные центры для принятия заявлений на компенсацию стоимости проезда от пациентов, прописанных в районах Бурятии.

Для удобства, заявления и документы на получение компенсации принимаются от всех клиентов, в том числе проживающих в сельских районах Бурятии. При наличии документов о фактических расходах оформляется заявление и одновременно диализные центры выдают справки о получении лечебных процедур на каждого клиента.
гемодиализ компенсация проезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинская таможня опровергла информацию об очередях фур
Читинская таможня опровергла информацию об очередях фур
Общество, 20.01.2022
В таможне прояснили ситуацию по МАПП Забайкальск
В Бурятии школу перевели на дистант
В Бурятии школу перевели на дистант
Общество, 20.01.2022
Решение принято из-за роста COVID-19
Новый год жители Бурятии встретили в Иркутске, Арабских Эмиратах и интернете
Новый год жители Бурятии встретили в Иркутске, Арабских Эмиратах и интернете
Общество, 20.01.2022
15% абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами республики
В Бурятии резко растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии резко растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 20.01.2022
Суточный прирост составил уже 204 заражённых
Улан-удэнку на шесть лет отправили в колонию за долг в 9 млн
Улан-удэнку на шесть лет отправили в колонию за долг в 9 млн
Общество, 20.01.2022
Женщина намеренно не гасила кредит почти полтора года  
Пассажир поезда украл у иркутянина 450 тысяч рублей
Пассажир поезда украл у иркутянина 450 тысяч рублей
Общество, 20.01.2022
Мужчина лишился денег пока спал 
В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы
В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы
Общество, 20.01.2022
Всего в регионе действуют 28 ледовых переправ
В Иркутске преподавателя университета осудили за взятки
В Иркутске преподавателя университета осудили за взятки
Общество, 20.01.2022
Он писал за деньги дипломные работы студентов  
В Бурятии диабетика через суд обеспечат иглами и тест-полосками
В Бурятии диабетика через суд обеспечат иглами и тест-полосками
Общество, 20.01.2022
Инвалиду самому приходилось покупать медицинские изделия 
В Забайкалье пробегут снежный трейл
В Забайкалье пробегут снежный трейл
Общество, 20.01.2022
Спортсмены посоревнуются на трёх дистанциях
В Иркутске разыграют кубок по альпинизму
В Иркутске разыграют кубок по альпинизму
Общество, 20.01.2022
Соревнования проведут на скальнике Витязь
Главный санврач Забайкалья: «Приход «омикрона» неизбежен»
Главный санврач Забайкалья: «Приход «омикрона» неизбежен»
Общество, 20.01.2022
В Забайкальском крае готовятся к приходу «омикрона»
«Пушкинскую карту» пополнили на пять тысяч рублей
«Пушкинскую карту» пополнили на пять тысяч рублей
Общество, 20.01.2022
В этом году баланс карты стал больше  
На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор
На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор
Общество, 20.01.2022
Роспотребнадзор проводит контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях в холодный период
В преддверии Сагаалгана колонию в Бурятии посетил лама
В преддверии Сагаалгана колонию в Бурятии посетил лама
Общество, 20.01.2022
Он провёл молебен в дугане учреждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^