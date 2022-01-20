За всё время выплачено более восьми миллионов рублей
Жители Бурятии, страдающие хронической почечной недостаточностью и получающие заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа в амбулаторных условиях, имеют право на компенсацию проезда в медицинские организации, сообщает минсоцзащиты Бурятии.
- В 2021 году сотрудниками управления социальной защиты населения по Улан-Удэ было принято 3070 заявлений, из них передано и направлено в районы Бурятии 1106. В Улан-Удэ назначена выплата по 1964 заявлениям на общую сумму свыше 4,2 млн рублей. С начала действия закона, то есть с 2020 года, рассмотрено 3331 заявления. Выплачено более 8 млн рублей гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, - рассказали в ведомстве.
В столице Бурятии действует шесть диализных центров.
Специалисты ежемесячно выезжают на приёмы в диализные центры для принятия заявлений на компенсацию стоимости проезда от пациентов, прописанных в районах Бурятии.
Для удобства, заявления и документы на получение компенсации принимаются от всех клиентов, в том числе проживающих в сельских районах Бурятии. При наличии документов о фактических расходах оформляется заявление и одновременно диализные центры выдают справки о получении лечебных процедур на каждого клиента.
В Улан-Удэ около двух тысяч пациентов диализных центров получили компенсацию за проезд
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