В Улан-Удэ около двух тысяч пациентов диализных центров получили компенсацию за проезд

За всё время выплачено более восьми миллионов рублей



Жители Бурятии, страдающие хронической почечной недостаточностью и получающие заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа в амбулаторных условиях, имеют право на компенсацию проезда в медицинские организации, сообщает минсоцзащиты Бурятии.



- В 2021 году сотрудниками управления социальной защиты населения по Улан-Удэ было принято 3070 заявлений, из них передано и направлено в районы Бурятии 1106. В Улан-Удэ назначена выплата по 1964 заявлениям на общую сумму свыше 4,2 млн рублей. С начала действия закона, то есть с 2020 года, рассмотрено 3331 заявления. Выплачено более 8 млн рублей гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, - рассказали в ведомстве.



В столице Бурятии действует шесть диализных центров.



Специалисты ежемесячно выезжают на приёмы в диализные центры для принятия заявлений на компенсацию стоимости проезда от пациентов, прописанных в районах Бурятии.



Для удобства, заявления и документы на получение компенсации принимаются от всех клиентов, в том числе проживающих в сельских районах Бурятии. При наличии документов о фактических расходах оформляется заявление и одновременно диализные центры выдают справки о получении лечебных процедур на каждого клиента.

