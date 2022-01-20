Читинская таможня опровергла информацию об очередях фур

В таможне прояснили ситуацию по МАПП Забайкальск



Задержек оформления транспортных средств международной перевозки в автомобильном многостороннем пункте пропуска Забайкальск нет, все операции производятся своевременно, заявила пресс-служба Читинской таможни.



14 января возобновились грузоперевозки на МАПП Забайкальск на границе с Маньчжурией. После открытия направления, в соцсетях очевидцы активно жаловались на то, что перед пунктом пропуска в КНР скопилось около 2 тысяч машин.



Об этом сообщило РИА Новости 19 января в своём телеграм-канале.



- На въезде в Китай на автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» очередь из фур. На месте ждут въезда около 500 машин, еще 2 тысячи машин находятся в электронной очереди, – говорилось в сообщении.



В Читинской таможне заявили, что «это не соответствует действительности».



- 19 января сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск оформили 203 грузовых автомобиля: на выезд из РФ – 97, на въезд в РФ – 106. 18 января 2022 года таможенники оформили 241 автотранспортное средство. Задержек оформления транспортных средств международной перевозки со стороны должностных лиц Читинской таможни в МАПП Забайкальск нет. Все операции производятся своевременно, - говорится в сообщении таможенного ведомства.



Также сообщается, что увеличению пропуска автотранспортных средств по грузовому направлению МАПП Забайкальск препятствует проведение китайской стороной противоэпидемиологических мероприятий, в том числе режима «перецепка».



Так, по решению китайской стороны, российский перевозчик оставляет при въезде на территорию КНР прицеп для погрузки, возвращается обратно в Россию, а на другой день вновь заезжает в Китай и забирает груженый прицеп. Отмечается, что на грузовое направление дополнительно прикомандированы 38 сотрудников из отдела таможенного оформления и контроля №2 таможенного поста с пассажирского направления.



В настоящее время через грузовое направление пункта пропуска МАПП Забайкальск перемещаются только импортные товары: плодоовощная продукция, оборудование, товары народного потребления, новая техника - автобусы, погрузчики, тракторы и другие.







