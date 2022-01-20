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В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад

В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей

В столице Бурятии возводят детский сад. Он появится в Октябрьском районе, на улице Конечной, где идёт активная застройка.

Сейчас строители ведут работы по вентиляции, электрике и сантехнике. В новый детский сад пойдут 280 детишек ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста.

Рядом, на улице Боевой, уже завершено строительство другого детского сада – его комплектование начнётся после получения лицензии на образовательную деятельность.

Кроме этого, в этом году откроются новые детсады в микрорайонах Забайкальский и Дивизионный, на улице Боевой. Также завершается строительство детского сада на улице Лермонтова, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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