В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей



В столице Бурятии возводят детский сад. Он появится в Октябрьском районе, на улице Конечной, где идёт активная застройка.



Сейчас строители ведут работы по вентиляции, электрике и сантехнике. В новый детский сад пойдут 280 детишек ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста.



Рядом, на улице Боевой, уже завершено строительство другого детского сада – его комплектование начнётся после получения лицензии на образовательную деятельность.



Кроме этого, в этом году откроются новые детсады в микрорайонах Забайкальский и Дивизионный, на улице Боевой. Также завершается строительство детского сада на улице Лермонтова, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



