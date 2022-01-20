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В Бурятии школу перевели на дистант

В Бурятии школу перевели на дистант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принято из-за роста COVID-19

Ученики Барагханской школы в Курумканском районе Бурятии переведены на дистанционное обучение. Дети будут учиться дистанционно с 18 января по 30 января. Об этом сообщили в местной группе «Курумкан-инфо. 24/7».

Такое решение принял районный оперативный штаб с связи с ростом числа заболевших COVID-19.

Накануне сообщалось, что республике за два дня заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 30%. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии распространяется штамм коронавируса «омикрон». Вчера стало известно, что число таких больных выросло с четырёх до 17

Республиканский оперативный штаб рекомендовал всем организациям перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. 

За прошедшие сутки выявили 204 больных, что значительно больше показателей предыдущих дней: позавчера было 185 больных, до этого 171, 149 и т.п. На утро 20 января в Бурятии зарегистрировано 79 152 случаев заражения коронавирусом за всё время. 
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