Соцпроекты для молодёжи Бурятии получат грантовую поддержку

Заявки на субсидии принимаются по 18 февраля



В Бурятии объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодёжи.



Гранты предоставляются на безвозмездной основе по следующим номинациям:

- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;

- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления при законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также органах местного самоуправления и образовательных организаций (молодёжные парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы, студенческие общественные объединения);

- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;

- профориентация, самоопределение молодёжи, построение эффективной траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов;

- развитие студенческих (молодёжных) отрядов;

- развитие молодёжных медиа;

- развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности;

- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности;

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи;

- организация досуга и занятости молодёжи.



Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 20 января по 18 февраля с 9:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 5 этаж, каб. 516 и 517. Официальный адрес электронной почты: minsportmol@govrb.ru.



Полную информацию о порядке предоставления грантов в форме субсидий можно посмотреть на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

