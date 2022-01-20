Соцпроекты для молодёжи Бурятии получат грантовую поддержку

Заявки на субсидии принимаются по 18 февраля
В Бурятии объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодёжи.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе по следующим номинациям:
- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления при законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также органах местного самоуправления и образовательных организаций (молодёжные парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы, студенческие общественные объединения);
- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;
- профориентация, самоопределение молодёжи, построение эффективной траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов;
- развитие студенческих (молодёжных) отрядов;
- развитие молодёжных медиа;
- развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи;
- организация досуга и занятости молодёжи.
Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 20 января по 18 февраля с 9:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 5 этаж, каб. 516 и 517. Официальный адрес электронной почты: minsportmol@govrb.ru.
Полную информацию о порядке предоставления грантов в форме субсидий можно посмотреть на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Соцпроекты для молодёжи Бурятии получат грантовую поддержку
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