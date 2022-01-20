 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

Соцпроекты для молодёжи Бурятии получат грантовую поддержку

Соцпроекты для молодёжи Бурятии получат грантовую поддержку
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на субсидии принимаются по 18 февраля

В Бурятии объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодёжи.

Гранты предоставляются на безвозмездной основе по следующим номинациям:
- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления при законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также органах местного самоуправления и образовательных организаций (молодёжные парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы, студенческие общественные объединения);
- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;
- профориентация, самоопределение молодёжи, построение эффективной траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов;
- развитие студенческих (молодёжных) отрядов;
- развитие молодёжных медиа;
- развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи;
- организация досуга и занятости молодёжи.

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 20 января по 18 февраля с 9:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 5 этаж, каб. 516 и 517. Официальный адрес электронной почты: minsportmol@govrb.ru.

Полную информацию о порядке предоставления грантов в форме субсидий можно посмотреть на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ, сообщает пресс-служба ведомства. 
Бурятия гранты конкурс молодежь социальные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе
Агинский округ примет первенство ДФО по вольной борьбе
Общество, 20.01.2022
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии
В Иркутске рассказали о праздничной программе в дни Сагаалгана
В Иркутске рассказали о праздничной программе в дни Сагаалгана
Общество, 20.01.2022
Мероприятия, посвящённые Белому месяцу, начнутся со 2 февраля
В Улан-Удэ прошёл детский шахматный турнир
В Улан-Удэ прошёл детский шахматный турнир
Общество, 20.01.2022
Мероприятие было посвящено юбилею БГУ
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
Общество, 20.01.2022
Посетителей познакомят с культурой и обычаями бурятского народа
В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
В Хоринском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество, 20.01.2022
На ремонтные работы было выделено более 19,5 млн рублей
В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей
Общество, 20.01.2022
Юбиляр освобождал Польшу и был участником штурма Берлина
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
В Октябрьском районе Улан-Удэ возводят детский сад
Общество, 20.01.2022
Строящееся учреждение рассчитано принять 280 детей
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
В Улан-Удэ открылась выставка о знаменитом источнике Ямаровка
Общество, 20.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки
На башне вокзала Читы установили новые часы
На башне вокзала Читы установили новые часы
Общество, 20.01.2022
Теперь пассажиры смогут узнать не только время, но и уличную температуру
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
Общество, 20.01.2022
Победителя конкурса айдентики 85-летия региона определят с помощью опроса
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
Общество, 20.01.2022
Часть занятий будет проведена в тёмное время суток
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
Общество, 20.01.2022
Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
В Улан-Удэ состоялся торжественный святочный концерт
Общество, 20.01.2022
На концерте присутствовали представители власти, священнослужители и верующие
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу
Общество, 20.01.2022
Новый год по лунному календарю будут проводит онлайн
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Источники в пригороде Улан-Удэ не уступают по свойствам водам Баден-Бадена
Общество, 20.01.2022
Полезную воду можно набрать и зимой недалеко от Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^