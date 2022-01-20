Женщина намеренно не гасила кредит почти полтора года
Улан-удэнка признана виновной в совершении трёх преступлений по статье Уголовного кодекса «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
- Женщина умышленно на протяжении 1 года 4 месяцев не принимала меры к погашению кредиторской задолженности. Она злостно уклонялась от исполнения трёх решений судов в пользу публичного акционерного общества «Восточный Экспресс Банк», а также двух граждан на общую сумму свыше 9,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
О своём трудоустройстве и наличии доходов судебному приставу-исполнителю горожанка не сообщала, скрывала эти факты, избегая принудительного взыскания.
Ранее она была осуждена за мошенничество. Суд отменил отсроченное наказание, назначенное предыдущим приговором, и по совокупности приговоров назначил виновной 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнку на шесть лет отправили в колонию за долг в 9 млн
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