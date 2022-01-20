Улан-удэнку на шесть лет отправили в колонию за долг в 9 млн

Женщина намеренно не гасила кредит почти полтора года



Улан-удэнка признана виновной в совершении трёх преступлений по статье Уголовного кодекса «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».



- Женщина умышленно на протяжении 1 года 4 месяцев не принимала меры к погашению кредиторской задолженности. Она злостно уклонялась от исполнения трёх решений судов в пользу публичного акционерного общества «Восточный Экспресс Банк», а также двух граждан на общую сумму свыше 9,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



О своём трудоустройстве и наличии доходов судебному приставу-исполнителю горожанка не сообщала, скрывала эти факты, избегая принудительного взыскания.



Ранее она была осуждена за мошенничество. Суд отменил отсроченное наказание, назначенное предыдущим приговором, и по совокупности приговоров назначил виновной 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.

